CAMERINO (MACERATA) – Diciotto persone, tra cui alcuni minorenni e disabili, sono rimaste coinvolte nello scontro tra un pulmino e un furgoncino, avvenuto nelle prime ore di oggi, giovedì 10 maggio, sullo svincolo della SS77 in località Sfercia di Camerino. Cinque i feriti, non gravi, che sono stati trasportati agli ospedali di Camerino e Macerata.

Sul pulmino viaggiavano dei giovani di ritorno da Roma, dove avevano assistito ad una partita di Coppa Italia. cause dell’incidente sono in via di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e al 118.