Scontro tra un Suv Maserati e una Peugeot: un morto di 20 anni e tre feriti. Ancora un altro incidente mortale sulle strade italiane. Nel caso specifico: a Cagliari. L’incidente è avvenuto attorno alle 3:30 in via Vesalio, all’altezza del civico 22, non lontano da uno dei ritrovi notturni per i giovani. Il ventenne ha perso la vita scontrandosi contro l’altra auto. Secondo le prime ricostruzioni, sull’utilitaria viaggiavano tre ragazzi tra i quali il conducente, che è deceduto. L’auto avrebbe imboccato la strada contromano. Tutti i feriti, compreso l’automobilista a bordo del suv, sono stati trasportati all’ospedale: uno in gravi condizioni.

Nelle scorse ore un altro automobilista ha perso la vita a Cesena. L’incidente è avvenuto lo scorso venerdì sera, intorno alle 22.30, quando una Ford Fiesta è finita fuori dalla careggiata. Per l’uomo, un trentenne, non c’è stato nulla da fare. In auto aveva anche un seggiolone per bambini e diversi peluche, uno dei quali è stato ritrovato oltre la careggiata.

