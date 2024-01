Scontro tra tre auto e una cisterna: sei feriti, uno è grave

E’ di sei persone ferite seriamente, di cui una in maniera molto grave, il bilancio di uno scontro tra tre veicoli avvenuto questa mattina a Mereto di Tomba (Udine). L’incidente stradale si è verificato in località Pantianicco, lungo la ex provinciale 52, all’altezza dell’intersezione con la ex provinciale 101. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate due auto ed è stata coinvolta nella carambola anche una cisterna vuota. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto due ambulanze, da Codroipo e Udine Nord, e l’elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le sei persone coinvolte nell’incidente: per un uomo è stato disposto il trasporto in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni piuttosto serie; per altre tre è stato disposto il trasporto in ambulanza all’ospedale di San Daniele del Friuli, in codice giallo; le altre due persone coinvolte sono state trasportate in ambulanza, sempre in codice giallo, a Udine.