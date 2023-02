In sella allo scooter contro un cinghiale, morto un 48enne sulla via Bolognese, nel comune di Scarperia in Mugello (Firenze). È accaduto venerdì 3 febbraio intorno alle 23. Il quarantottenne viaggiava in sella al motorino quando si è scontrato con l’animale che attraversava la strada.

In scooter investe cinghiale, muore autista di 48 anni

L’impatto ha sbalzato lo scooterista a terra. La vittima era un autista in servizio all’At di Firenze, sposato con figli.

È stata un’automobilista a dare l’allarme al 118 ieri sera dopo aver visto il corpo di un uomo e la carcassa di un cinghiale lungo la strada. All’arrivo dell’ambulanza, i sanitari si sono adoperati per rianimare il 48enne, ma ogni tentativo si è rivelato inutile e ne hanno dichiarato la morte.

La vittima, Emanuele Diamanti, lavorava come autista ad At e prima ancora era stato in servizio ad Ataf. Sposato con figli, la sua passione erano la musica e lo sport. Oggi, lunedì, alle 14.30 saranno celebrati i funerali.