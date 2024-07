Scoperto un canile lager in un appartamento, alcuni cani erano rinchiusi in gabbiette per uccelli

Scoperto un canile lager in un appartamento di Palermo, alcuni cani erano rinchiusi in gabbiette per uccelli (Foto Ansa) – Blitz Quotidiano

Un canile lager è stato scoperto in via Castelforte, a Palermo. Alcuni animali, dalle prime informazioni, erano legati con catene fissate ai tavoli della veranda o al frigo, mentre altri, più piccoli, come chihuahua e bulldog francesi di pochi anni, erano rinchiusi in gabbiette per uccelli. Al commissariato San Lorenzo erano arrivate diverse segnalazioni. E oggi, quando sono intervenuti, i poliziotti hanno trovato 25 cani nell’abitazione. Tre persone, la cui posizione è al vaglio della Procura, sono state identificate mentre gli animali sono stati sequestrati per accertamenti.

Le segnalazioni partite per un cattivo odore

L’appartamento è al piano terra con giardino e veranda e aveva la ringhiera oscurata con dei grossi teli da giardino. Il cattivo odore era ovunque. Proprio a causa del cattivo odore, diversi abitanti della zona avevano chiamato il 112 sospettando che ci potesse essere qualcuno deceduto in casa da giorni, ma di cani che abbaiavano non ne aveva parlato nessuno. E invece, nell’abitazione c’erano decine di animali, molti dei quali non in buono stato di salute, ma tutti sporchi e sicuramente detenuti in maniera non regolare. Sono intervenuti poi anche i veterinari dell’Asp. Molti cani non avevano il microchip. Gli animali sono stati affidati a un’associazione di volontariato.