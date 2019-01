MILANO – “Non sparare a Salve, spara a Salvini“. Questa la scritta, seguita dal simbolo anarchico della A cerchiata, comparsa sul muro perimetrale di uno stabile popolare a Milano. Personale della Digos e della polizia scientifica è sul posto, in via Voltri in zona Ticinese, per le indagini e i rilievi.

“Niente e nessuno mi spaventa o mi fermerà. Mi auguro che la condanna nei confronti di questi delinquenti sia unanime”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta così la scritta apparsa sul muro in zona Ticinese a Milano accompagnata dalla A cerchiata degli anarchici.