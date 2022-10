Scuderia Ferrari sotto attacco hacker. Attacco hacker con richiesta di riscatto (“ransomware“) contro la Scuderia Ferrari. Qualcuno – segnala il Corriere della Sera – ha messo in atto una minaccia informatica: in pratica, minaccia di infettare con danni irreparabili un sistema per poi chiedere il pagamento di un riscatto per salvare il sistema.

Scuderia Ferrari sotto attacco hacker

Il problema immediato è che gli hacker si sono impossessati di dati sensibili riservati. Tra cui una serie di documenti interni, manuali di riparazione.

L’attacco è stato rivendicato dal gruppo “RansomEXX”, che avrebbe diffuso in rete 7GB di dati rubati alla Ferrari. A riportarlo è un tweet del portale Red Hot Cyber.

Gli esperti descrivono questo genere di effrazione informatica parlando di “attacco silenzioso”: le vittime dell’incursione non si rendono conto della minaccia. Non ne ha alcuna percezione perché l’incursore lavora i dati meno frequentati. Fino alla richiesta del riscatto, quando ogni difesa è crollata.