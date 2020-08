Resta confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina in classe.

Tutto il personale della scuola 0-6 anni, invece è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali. Mestre e maestri indosseranno invece delle mascherine le visiere trasparenti.

Così da consentire ai bambini di riconoscerli senza ostacoli.

Scuola 0-6 anni, le linee guida

Via libera in Conferenza Unificata al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6.

Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso.

Ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C.

Non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

500mila domande per il concorso

Per tutti gli altri studenti come sarà si vivrà la scuola si spera da settembre, resta un rebus.

La decisione, come ribadito dalla ministra Lucia Azzolina, dipenderà dai dati epidemiologici sulla base dei quali deciderà il ministero della Salute.

E proprio per ottenere un posto nella scuola dell’infanzia e primaria sono state 76 mila le domande di partecipazione al concorso ordinario e più di 430 mila quelle per le medie e gli istituti secondari.

Lazio, due fasce d’ingresso a scuola: 8 e 30 e 9 e 30

La Regione Lazio oggi ha stabilito che a settembre saranno due le fasce d’ingresso per gli studenti: alle 8.30 e alle 9.30.

Proprio per evitare assembramenti negli edifici scolastici ma anche alle fermate di metro, bus e tram. (fonte Ansa)