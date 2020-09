Blitz dice

Sabrina Ferilli fa sapere di “non vedere” motivi per non rivotare Virginia Raggi sindaca di Roma. Una visita dall’oculista, uno bravo? Una passeggiata per Roma? Ma non è questione di occhi, è questione di testa. Romani antichi spiegavano: errare è umano, perseverare è diabolico. Diabolico? Facciamo, in moderno romanesco, capoccione.