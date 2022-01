Scuola, bozza Regioni: “Con quattro o più contagi tutti in Dad per una settimana” (foto Ansa)

Con quattro o più contagi tutti in Dad. Alle elementari e in prima media, con 4 o più contagi in classe, è prevista una settimana la Dad e la quarantena per tutti gli alunni della classe, oltre al tampone (quest’ultimo necessario solo per i non vaccinati, se quelli con copertura vaccinale non hanno sintomi). Sotto questa soglia è prevista l’autosorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2, oltre a quella di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti da quelli familiari.

Questo è quanto prevede la bozza delle Regioni, che i governatori oggi discuteranno per avanzare la proposta al Governo.

La raccomandazione delle Regioni

La raccomandazione “razionale” delle Regioni è quella di prevedere questa misura in vista di una copertura vaccinale alta (70%) con contatti a basso rischio e di tenere conto dell’andamento epidemiologico e in particolare della variante Omicron.

De Luca contro il Governo

Vincenzo De Luca, intervistato oggi da “La Stampa”, attacca il Governo: “Il Governo perde tempo. Ritengo utile ritardare di due-tre settimane il rientro in classe, per sviluppare una campagna di vaccinazione vasta per la popolazione studentesca”. Se la situazione diventerà drammatica nelle prossime settimana, promette il Presidente della Campania, “farò da solo”, ergo provvederà a porre provvedimenti per scuole chiuse per almeno 2-3 settimane”.