Scuola, il calendario: quando inizia, quando finisce, feste, ponti e… esami

ROMA – Cari studenti, cari genitori, bisogna farsene una ragione: le vacanze stanno per finire. E’ tempo di iniziare a dare un’occhiata al calendario scolastico. Già. Ma quando ricomincia la scuola?

I primi a tornare in aula saranno gli studenti di Bolzano che torneranno in classe il 5 settembre. Gli ultimi saranno gli studenti pugliesi che torneranno a scuola il 18.

E le feste?

La prima festa in vista è quella del primo novembre, quella di Ognissanti. Quest’anno cadrà di venerdì quindi preparatevi a un primo ponte.

Brutta notizia per la festa dell’Immacolata (8 dicembre) che quest’anno cade di domenica. A Milano gli studenti non andranno a scuola sabato 7 dicembre per festeggiare Sant’Ambrogio. Almeno gli studenti che vanno a scuola di sabato.

Capitolo 25 aprile e 1 maggio. Il 25 aprile, la Festa della Liberazione, cade di sabato. Quindi niente ponti lunghi in vista. Il primo maggio cade di venerdì.

E il 2 giugno? Il 2 giugno cade di martedì.

Ma adesso andiamo con ordine, regione per regione.

In Abruzzo la scuola inizierà lunedì 16 settembre e finirà l’8 giugno.

Le vacanze di Natale andranno dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, quelle di Pasqua dal 9 al 14 aprile 2020. A Carnevale scuole chiuse il 25 febbraio. Niente ponte il 2 giugno.

In Basilicata le scuole apriranno mercoledì 11 settembre e chiuderanno mercoledì 10 giugno.

A Natale non si andrà a scuola dal 23 dicembre al 6 gennaio. Per Carnevale le scuole resteranno chiuse il 24 e il 25 febbraio. Dal 9 al 14 aprile la scuola resterà chiusa per le vacanze di Pasqua.

Calabria.

In Calabria si torna a scuola lunedì 16 settembre e si finisce martedì 9 giugno. Per Natale, come in Basilicata, non si andrà a scuola dal 23 dicembre al 6 gennaio. E come in Basilicata dal 9 al 14 aprile la scuola resterà chiusa per le vacanze di Pasqua.

In Campania le scuole riapriranno mercoledì 11 settembre e chiuderanno sabato 6 giugno.

Come per Basilicata e Calabria le scuole resteranno chiuse dal 23 dicembre al 6 gennaio per Natale e dal 9 al 14 aprile per Pasqua. Qui il calendario completo.

In Emilia Romagna