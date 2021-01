Scuole, il calendario delle riaperture Regione per Regione

Quando si torna a scuola? Qual è il calendario Regione per Regione?

Domani, lunedì 7 gennaio, dopo la pausa per le vacanze di Natale, torneranno a scuola 5 milioni di studenti italiani.

Parliamo quindi dei bambini della scuola dell’infanzia, delle elementari e delle medie.

Capitolo superiori

Rientro posticipato a lunedì 11 per gli studenti delle scuole superiori – da diverse settimane in Didattica a distanza – che tuttavia domani riprenderanno le lezioni con la dad.

Numerose Regioni tuttavia hanno deciso date diverse per il ritorno in classe.

Riaperture scuola, il calendario Regione per Regione

Il Piemonte ha fissato il rientro delle superiori al 18 gennaio; Friuli, Veneto e Marche rimandano la riapertura per le superiori al 1 febbraio, molto probabile anche in Sardegna.

La Campania riaprirà lunedì 11 gennaio per gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria; a partire dal 18 gennaio sarà valutata la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria, e dal 25 gennaio per la secondaria di primo e secondo grado.

La Calabria proseguirà con la dad alle elementari fino al 15 gennaio, alle superiori fino al 31. In Puglia didattica integrata per tutti fino al 15 gennaio; didattica a distanza per tutti gli studenti fino al 17 gennaio anche in Molise. (Fonte: Ansa)