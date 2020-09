Nasce nelle scuole una figura che ha un incarico nuovo: il referente Covid. Chi è e di cosa si occupa.

Rientrando a scuola ci sarà un nuovo profilo a cui far riferimento: il referente Covid. Dovrà promuovere azioni di informazione al personale e alle famiglie, ricevere segnalazioni nel caso in cui risultassero contatti stretti con un caso di Covid e trasmetterle alla Asl competente, concertare una sorveglianza degli alunni con fragilità, dalle disabilità alle malattie croniche.

Per sciogliere dubbi e fornire chiarimenti l’Associazione nazionale presidi (Anp) ha messo a punto un vademecum.

Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione, spiega all’Ansa: “Si tratta di incarichi di relazione e comunicazione, di interfaccia con la Asl che a sua volta deve individuare figure che devono rapportarsi con la scuola”.

Questo, prosegue, servirà a !facilitare lo scambio di informazioni se, per fare un esempio, vanno effettuate analisi epidemiologiche nel caso in cui sia stato individuato un positivo a scuola”.

I referenti Covid, “sono figure che servono a tenere le comunicazioni con l’altro soggetto preposto al caso, non hanno competenze di tipo sanitario o para-sanitario ma di tipo comunicativo e informativo”.

L’Anp è favorevole al ripristino della figura del medico scolastico negli istituti: “Servirebbe certo, non è detto vada previsto in ogni scuola ma potrebbe essere inserito per un gruppo di plessi scolastici”.

“Un tempo nelle scuole il medico scolastico c’era, era dedito soprattutto al controllo delle vaccinazioni. Una volta che è venuta meno l’emergenza legata alle grandi malattie, è stata abolita questa figura: il Covid può spingerci a ripristinarla, magari temporaneamente”, osserva Giannelli.

Referente Covid, almeno due per plesso

Tornando al referente Covid, l’Anp, nel proprio vademecum, consiglia di designare più referenti in ogni istituto, almeno due per plesso, in modo da prevedere un sostituto ed evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza.

Il referente Covid può essere il dirigente scolastico, un docente o anche personale Ata. Deve ricevere una specifica formazione sugli aspetti principali di trasmissione del Coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi Covid sospetti o confermati.

Dal 1 settembre scorso il ministero dell’Istruzione ha lanciato sul suo sito un percorso formativo rivolto a insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari per monitorare e gestire i possibili casi di Covid nelle scuole.

La formazione viene proposta attraverso un corso gratuito che sarà disponibile on line e in modalità asincrona fino al 15 dicembre.

Il primo corso verterà proprio sull’utilizzo di tutti gli elementi per monitorare, gestire e comunicare la presenza di sospetti casi Covid nelle scuole. (Fonte: Ansa).