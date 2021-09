Scuola e Covid, al momento qualche centinaia di classi in quarantena su 400mila

Sul fronte scuola e Covid al momento in tutta Italia sono qualche centinaia le classi in quarantena su un totale di 400mila. A Roma poche decine. A spiegarlo Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma. Sul fronte dei controlli del Green Pass per il personale della scuola Rusconi spiega: “La piattaforma sta funzionando”.

Scuola e Covid, lo scenario futuro

“Non sappiamo quale sarà l’evoluzione perché ci sono ben 12mila classi con un numero di oltre 25 studenti – aggiunge Rusconi-. E’ pensabile che qui possa esserci una maggiore diffusione del virus, pur indossando le mascherine. Per questo auspichiamo che i ragazzi dai 12 anni si vaccinino. La risposta dei 16-17enni è molto ampia. L’educazione scientifica sui giovani sta funzionando ed è merito della scuola”.

Come si entra a scuola

Personale scolastico e genitori per entrare a scuola devono esibire il Green Pass. Il documento è controllato attraverso una piattaforma. La piattaforma è inserita nel Sidi (Sistema informativo dell’Istruzione), a cui ogni mattina si collegheranno i presidi delle scuole (o chi da loro delegato) per verificare i pass attivi e non attivi nel proprio istituto. I certificati non validi sono segnalati da una luce rossa, quelli validi da una luce verde

I test salivari e le mascherine

Effettuati anche dei test salivari a campione tra gli studenti. Il piano prevede di monitorare almeno 55mila alunni di scuole pilota (elementari e medie) ogni 15 giorni. Un campione considerato rappresentativo della popolazione scolastica. Le mascherine sono da indossare anche in aula e si possono togliere solo in mensa, durante il pranzo, e in palestra, durante l’attività sportiva. Le mascherine, almeno per ora, sono da indossare anche se in classe saranno tutti vaccinati. In aula bisogna osservare il metro di distanziamento tra gli alunni. Almeno per quanto possibile. Gli ambienti andranno areati con costanza.