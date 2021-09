Scuola e Green Pass genitori, presidi non lo vogliono: “Ci saranno code e assembramenti”

I presidi contro il Green Pass obbligatorio per i genitori che vanno a prendere o ad accompagnare i figli a scuola. “Capisco l’esigenza di estendere il green pass ai genitori” che accompagnano i figli a scuola ma questo creerà “un enorme problema alle scuole”. Lo ha detto Antonello Giannelli, Presidente nazionale della associazione presidi dopo l’approvazione del Green pass per tutti coloro, compresi i genitori, che varchino la soglia di una scuola o di una università (con eccezione degli studenti minorenni).

I presidi contro il Green Pass per i genitori

“Per i controlli si creeranno code all’esterno o all’interno delle scuole con il rischio di creare assembramenti”, ha fatto presente Giannelli per il quale non si può fare “un paragone con i ristoranti o con le stazioni perché in questi casi non entrano tutti allo stesso minuto come avviene invece nelle scuole”. “Il problema dei trasporti – ha evidenziato – come quello dei locali, per la riapertura delle scuole non è stato risolto”.

“Per i trasporti si prevede in alcuni casi “lo scaglionamento dell’orario di entrata tra le 8 e le 10. Io sono assolutamente contrario, si stravolgono i tempi dei ragazzi che tornerebbero in alcuni casi alle 17 senza un pasto caldo e a quell’età è un problema”. Resta poi “il problema delle classi pollaio, anche se io non amo questo termine. La situazione, dal punto di vista dei locali, è infatti identica a quella di settembre 2020”.

Green Pass obbligatorio per chiunque entri a scuola o nelle università (anche i genitori)

“Fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative”, “deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19”. Lo si legge nella bozza del decreto sul Green pass approvato oggi in Cdm. L’obbligo di esibire il Pass vale per chiunque entri in una scuola ma non riguarda gli studenti e chi è esentato dal vaccino.