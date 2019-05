ROMA – Niente più note sul registro per gli alunni delle scuole elementari, né espulsioni. Un emendamento al disegno di legge per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole che è stato approvato dalla Camera dei deputati prevede la cancellazione di tutte le sanzioni disciplinari.

Per Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura e Scuola della Camera, si tratta di “un segno di civiltà”: “Stiamo parlando di bambini: il rapporto educativo in questa fascia di età deve fondarsi sulla fiducia e sulla collaborazione”. Ma è davvero un segno di civiltà educare i bambini a non assumersi la responsabilità delle proprie azioni quando sbagliano? C’è chi infatti ritiene, come chi scrive, che proprio nella scuola i bambini imparano a responsabilizzarsi, anche attraverso punizioni come le note sul registro che non sono certo corporali, ma atti che spingono i piccoli alla riflessione e alla crescita.

Il nuovo emendamento approvato alla Camera abroga gli articoli dal 412 al 414 del Regio Decreto 26 aprile 1928 che prevedeva queste punizioni. Nell’articolo 414 del Regio decreto 1297 si leggeva: “Verso gli alunni che manchino ai loro doveri si possono usare, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti mezzi disciplinari: ammonizione; censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata; sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione; esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione; espulsione dalla scuola con la perdita dell’anno scolastico”.

La nuova legge, per “rafforzare la collaborazione con le famiglie”, estende alla scuola elementare il Patto educativo di corresponsabilità, oggi previsto per le scuole medie e per le superiori. Per Gallo, “il problema che vive il mondo della scuola rispetto al bullismo o rispetto alla violenza verso il corpo insegnante va affrontato con altre misure: molti docenti ci dicono che il lavoro fatto a scuola viene perso quando fuori c’è un ‘burrone sociale’. Servono misure per le assunzioni di personale nelle politiche sociali e presidi di legalità sul territorio: c’è una società che rema contro rispetto al lavoro prezioso che si fa a scuola. Altrimenti, con misure come quella abrogata, ci illudiamo di avere uno strumento che poi, nella realtà, è inefficace”.

Il voto sul provvedimento si terrà il 2 maggio alla Camera e per Gallo si tratta di “un primo passo avanti”: “Mentre prima c’erano solo indicazioni su Cittadinanza e costituzione e non c’era l’obbligo delle 33 ore, néla necessità del voto, ora ci sarà un impegno su tutta questa materia. Il Movimento dei Cinque stelle voleva un ora in più affidata ai docenti di Diritto ed Economia, ma volendo dare un segnale già da settembre, si è scelto di accelerare la proposta di legge: intanto si raccoglieranno i dati e tra due anni deve essere inserita un’ora aggiuntiva per questa materia, come chiediamo noi, mentre al momento l’educazione civica deve essere ricavata nel quadro orario scolastico esistente”.

I Cinque Stelle chiedono inoltre che la disciplina, nelle scuole secondarie, sia assegnata agli insegnanti di diritto ed economia giuridica: “devono essere insegnanti professionisti di questa disciplina; chiediamo al Ministero dell’Istruzione di fare un censimento in tal senso”, ha concluso Gallo.

La scuola viene così smantellata, pezzo dopo pezzo. Prima con il provvedimento del maestro unico, ora con l’eliminazione di quelle punizioni che tutti da bambini abbiamo affrontato e da cui abbiamo imparato a essere responsabili. E il pensiero che questo smantellamento nasca dall’esigenza di future generazioni ancora più superbe e ignoranti, ma facilmente governabili, può essere lecito.