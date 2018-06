ROMA – La professoressa Francesca Redaelli, 60 anni, insegnante di inglese alle medie “Albinoni” di Caselle di Selvazzano, in provincia di Padova, è stata aggredita dalla madre di un alunno che aveva preso 4. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La prof ha riportato la rottura del setto nasale. E’ solo ultimo eclatante caso di una vera e propria emergenza: docenti picchiati da studenti bulli o da genitori maneschi, padri e madri come abbiamo visto: nel 2018 un episodio ogni 4 giorni.

Un anno orribile cominciato con due genitori di Avola che hanno picchiato il prof di educazione fisica delle medie reo di aver rimproverato il figlio dodicenne a lezione. Prima delle ferite fisiche – un repertorio degno di un centro traumatologico – i professori sentono il peso di una umiliazione continua. E paura, di fronte alle incontrollate esplosioni di violenza da cui si sperava che almeno la scuola fosse al riparo.