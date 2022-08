Scuola, i ponti e le feste del prossimo anno: si comincia martedì 1 novembre, tutte le date

Scuola, i ponti e le feste del prossimo anno: si comincia martedì 1 novembre, tutte le date. L'anno 2022-2023 si preannuncia ricco di possibili ponti con i giorni del fine settimana. Saranno poi le regioni a decidere. In tutto, come sempre si dovrà andare a scuola almeno 200 giorni in tutto l'anno.

Lorenzo Briotti

Pubblicato il 2 Agosto 2022 - 10:02