Scuola, in 10 anni -858mila studenti. Aumentato invece (di poco), il numero di professori

A scuola ci sono sempre meno studenti. In 10 anni si è perso il 10 per cento degli alunni (-858 mila). Tra questi, oltre mezzo milione in meno nel Mezzogiorno (-15%). In aumento invece, anche se di poco, i professori: +0,6% rispetto a 10 anni fa.

L’indagine di Tuttoscuola

L’analisi dei dati arriva dalla rivista specializzata Tuttoscuola che evidenzia come il crollo sia particolarmente forte nelle scuole paritarie: mentre le statali hanno ridotto gli studenti del 7,1%, le paritarie addirittura del 29,5%. La scuola dell’infanzia ha perso nel decennio quasi mezzo milione di iscritti (-27,5%).

La scuola primaria ha avuto una flessione di 388 mila iscritti (-14%). La scuola secondaria di I grado ha 133 mila alunni in meno (-7,6%). Solo alle superiori si è registrato un lieve aumento: +119 mila iscritti, pari al 4,4% di aumento. Per gli alunni più piccoli, dai 3 ai 14 anni, la caduta è verticale: dieci anni fa erano 6,2 milioni, ora solo 5,2 milioni.

Non diminuisce invece il numero degli insegnanti

Un milione di banchi vuoti fino alla terza media (-16%). L’onda lunga dello svuotamento arriverà nei prossimi anni anche alle superiori. Quello che non diminuisce è il numero degli insegnanti nella scuola statale: +0,6% rispetto a 10 anni fa. Rispetto all’anno scorso sono stati persi 147 mila studenti, come tutti quelli di Firenze e Grosseto. Corrispondono all’1,8% in meno rispetto all’anno scolastico 2021-22: mai c’era stata una flessione di questa entità da un anno all’altro.