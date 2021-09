Scuola, mascherine, Green Pass, test salivari: scarica il PDF con le linee guida dell’Iss

Riparte la scuola e tra mascherine, distanziamento, Green Pass e test salivari a campione ci sono delle nuove regole per tutte le lezioni in presenza. Regole che cambiano a seconda dell’età degli alunni e che sono diverse tra scuole e università. Per questo l’Istituto superiore di Sanità ha stilato un documento con le linee guida da tenere presente per le lezioni. Qui il PDF con le istruzioni.

Scuola, quando si devono indossare le mascherine

Le mascherine sono obbligatorie a scuola e all’università per tutti dai 6 anni in su, sempre. Poi ci sono una serie di regole. Mascherina chirurgica raccomandata in classe, ma possono andar bene anche quelle di stoffa a patto che tutte le regole sulla distanza siano rispettate. Oltre i 12 anni, se la classe, l’aula o il gruppo di studenti ha completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid si possono eliminare le mascherine.

I test salivari a campione a scuola

In alcune scuole a campione verranno effettuati test salivari per vedere se in classe ci sono alunni o insegnanti positivi al Covid. In queste scuole gli studenti verranno sottoposti a tamponi salivari a campione. Si parla di 55mila alunni ogni due settimane, volontari e a turno. E dopo i primi mesi, i test saranno effettuati a casa dai genitori la mattina, appena i figli si svegliano perché il tampone è più preciso. Poi si va a scuola e si consegna il test al personale all’ingresso.

Il Green Pass a scuola

In attesa della Super-app per verificare il Green Pass del personale della scuola, il ministero dell’Istruzione dà il via libera a procedure semplificate. Gli istituti, infatti, potranno ricorrere all’opera contestuale di più soggetti verificatori, ciascuno delegato all’utilizzo della app Verifica C19, quella già scaricabile da tutti e in uso a ristoranti, locali, musei dove il pass è già obbligatorio. Gli istituti, spiega ancora la circolare, quando è opportuno e possibile potranno individuare ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale.