ROMA – Niente più certificato medico per le assenze da scuola superiori ai 5 giorni nel Lazio a partire dal 24 ottobre. Questa la decisione della Regione annunciata nella Legge sulla semplificazione. Come già accade per altre regioni italiane, da mercoledì anche nel Lazio non sarà più necessario portare il certificato medico se il proprio figlio è rimasto assente da scuola per più di 5 giorni.

Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, ha spiegato: “Un’ importante semplificazione che porta meno burocrazia per le famiglie e gli istituti scolastici. Una scelta che riduce la burocrazia senza abbassare i livelli della prevenzione in una Regione come il Lazio che è leader in Italia per quanto riguarda le coperture vaccinali e che ha esteso la continuità assistenziale pediatrica anche al sabato, la domenica e nei festivi”.

L’unico caso in cui è esclusa l’abolizione del certificato scolastico riguarda i casi in cui sia richiesta la certificazione per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica.