Scuola: quarantena e Dad, oggi in Cdm le nuove norme. C’è attesa oggi per le nuove norme anti-Covid nella scuola. Prima il parere del Cts, a seguire il Cdm. Si pensa alla dad solo per i non vaccinati. Ma la Lega chiede di evitare discriminazioni.

Prevista anche la modifica della durata del green pass per chi ha fatto tre dosi: potrebbe diventare illimitata. C’è poi l’ipotesi di non limitare le attività a chi è positivo ma asintomatico (in prospettiva a giugno si prevede la fine di ogni restrizione per i positivi asintomatici).

Allo studio dai tecnici di palazzo Chigi e dei ministeri di Salute e Istruzione c’è anche la durata dimezzata delle quarantene, dagli attuali 10 giorni a cinque.

Ma la modifica del sistema delle quarantene a scuola torna a dividere il Governo e, alla viglia del Cdm, si riapre il dibattito sull’introduzione di un distinguo tra bambini con o senza dose.

Dopo il ‘no’ annunciato dalla Lega, che chiede di “non imporre alcuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non”, resta in bilico l’ipotesi di prevedere la Dad alle elementari – come già succede per le medie e le superiori – solo a partire dai tre casi e solo a chi non è immunizzato.

Le primarie chiedono le stesse regole delle superiori

A questo proposito, si registra l’appello della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. “Se il minore non riscontra sintomi dopo i primi 4-5 giorni torni tranquillamente a scuola. Occorre dimezzare il tempo di quarantena come per le scuole superiori”. Questa la proposta inviata oggi ai ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza.