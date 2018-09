ROMA – Stop alla chat tra genitori e maestre per tre scuole materne comunali a Monte San Savino, comune in provincia di Arezzo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo ha deciso, come riportato dalla Nazione e da Repubblica, la stessa amministrazione della cittadina.

“La chat – spiega la responsabile scuola e politiche sociali del Comune Erika Rampini – è fonte di confusione, genera stress e con le lavoratrici della scuola è stato deciso di chiuderla e di avvisare le famiglie. La speranza è che questa decisione faccia da apripista per altre scuole. La decisione è stata accolta in maniera diversa dai genitori durante l’incontro con la scuola. Sui messaggi spesso non si comprendono bene le informazioni quindi molti hanno apprezzato”.

L’iniziativa entrerà in vigore con l’inizio del nuovo anno scolastico. In totale le tre scuole interessate contano dieci sezioni e 23 insegnanti. Secondo le educatrici la chat di scuola sarebbe diventata “una riunione continua, un secondo lavoro”. Inoltre, l’assessore ha comunicato alle mamme che non gradisce, ne gradiscono le educatrici, essere inserite in altri gruppi social, anche se gestiti dagli stessi genitori.