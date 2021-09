Scuola, tre classi subito in quarantena a Bolzano: studenti contagiati e primi casi di Dad (

Neanche una settimana di scuola in presenza che già arrivano i primi contagi e le prime quarantene: a Bolzano tre classi sono state poste in Dad a causa di studenti positivi.

Come spiega il Corriere della Sera, una classe della scuola media Alfieri dell’istituto comprensivo Bolzano Europa 2 e un’altra delle elementari Milani del comprensivo Bolzano 3 sono finite in quarantena. Un’altra situazione analoga è stata registrata alle scuole professionali. Per tutte le studentesse e gli studenti le lezioni proseguiranno quindi a distanza (dad).

Il monitoraggio con i test antigenici nasali rapidi nelle scuole è saltato ma gli studenti vengono testati nelle attività sportive che svolgono settimanalmente. E così sono arrivati i primi contagi ad una settimana dall’inizio della scuola.

Il monitoraggio saltato per la privacy

E’ saltato infatti il programma di monitoraggio nelle scuole previsto dalla Provincia autonoma di Bolzano. L’ordinanza del presidente Arno Kompatscher prevedeva quattro settimane di screening a tappetto, su base volontaria, a partire dal 6 settembre (primo giorno di scuola). Subito dopo erano in programma i test salivari a campione, nelle elementari e medie, come previsto dal governo.

Il tutto però si è inceppato a causa della privacy, in particolare sui moduli per il consenso dei genitori. Soltanto oggi, martedì 14 settembre, la Sovrintendenza italiana riuscirà ad inviare i moduli agli istituti. “Appena li avremo — ha spiegato Marco Fontana, presidente dell’associazione nazionale dei presidi e dirigente dell’istituto comprensivo Bolzano Europa 2 (elementari King e medie Alfieri) — li invieremo ai genitori. Dobbiamo dare due giorni di tempo alle famiglie e penso proprio che si partirà lunedì prossimo”.