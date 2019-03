ROMA – Il carnevale è appena passato e già si pensa alle vacanze di Pasqua. La festa cadrà quest’anno piuttosto in là, il 21 aprile, fornendo così la possibilità di non pochi ponti, da sabato 20 a giovedì 25 aprile, per esempio, o fino a lunedì 29 aprile. O persino fino a mercoledì primo maggio.

Per quanto riguarda le scuole, il calendario di chiusura varia da regione a regione, in base all’autonomia. Ecco allora quali sono i giorni di ferie pasquali per ciascuna regione, comprese le province autonome di Bolzano e Trento:

Val d’Aosta : dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019

: dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019 Provincia autonoma di Trento : dal 19 al 27 aprile 2019

: dal 19 al 27 aprile 2019 Provincia autonoma di Bolzano : dal 18 al 23 aprile 2019

: dal 18 al 23 aprile 2019 Veneto: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Friuli-Venezia Giulia: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Piemonte: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Lombardia: dal 18 al 23 aprile 2019

dal 18 al 23 aprile 2019 Liguria : dal 18 al 22 aprile 2019

: dal 18 al 22 aprile 2019 Emilia Romagna: dal 18 al 23 aprile 2019

dal 18 al 23 aprile 2019 Toscana: dal 18 al 23 aprile 2019

dal 18 al 23 aprile 2019 Umbria: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Lazio: dal 18 al 23 aprile 2019

dal 18 al 23 aprile 2019 Abruzzo : dal 18 al 24 aprile 2019

: dal 18 al 24 aprile 2019 Marche: dal 18 al 23 aprile 2019

dal 18 al 23 aprile 2019 Campania: dal 18 al 27 aprile 2019

dal 18 al 27 aprile 2019 Molise: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Basilicata : dal 18 al 24 aprile 2019

: dal 18 al 24 aprile 2019 Calabria: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Puglia: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Sicilia: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Sardegna: dal 18 al 23 aprile 2019.



Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca