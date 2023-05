Scuole chiuse domani giovedì 18 maggio: Bologna, Cesena, Forlì… L’elenco

Giovedì le scuole resteranno chiuse in gran parte dei Comuni colpiti, in queste ore, dal maltempo che si è abbattuto sull’Emilia-Romagna, in particolare sul Bolognese e sulla Romagna.

Scuole chiuse a Bologna

A Bologna e in tutti i comuni della città metropolitana rimarrà sospesa l’attività didattica in tutti gli istituti di ogni ordine e grado – nidi, materne, elementari, medie e superiori -: nel corso della giornata di domani verranno fatte le opportune verifiche per poi decidere in modo articolato le date delle riaperture.

Scuole chiuse a Cesena e Forlì

Porte serrate domani anche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado a Cesena, così come a Faenza e in tutti gli altri Comuni dell’Unione Romagna Faentina – ossia Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo -, a Ravenna (dove saranno chiusi anche i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio- occupazionali, i cimiteri e sospesi i mercati ambulanti) mentre a Forlì è stata disposta la chiusura delle scuole per tutta la settimana.

Scuole aperte a Riccione e Rimini

In controtendenza in Romagna Riccione, dove domani saranno aperte tutte le scuole di ogni ordine e grado, le strutture sportive negli edifici scolastici e i centri diurni, e Rimini, in cui è stata disposta la riapertura di tutte le scuole, compresi i nidi d’infanzia e i servizi educativi 0-3 anni, i centri di formazione professionale i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali, oltre agli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche. Istituti aperti, infine, anche per le scuole elementari, le scuole dell’infanzia e gli asili nido di San Marino.