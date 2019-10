Scuole chiuse a Genova per maltempo. A rischio anche i treni

GENOVA – La Protezione civile genovese ha inviato un sms massivo a dirigenti scolastici e genitori per avvertire che, date le forti piogge e le importanti cumulate che si stanno verificando a Genova, le scuole del Medio Ponente e del Ponente del capoluogo ligure oggi, 15 ottobre, devono rimanere chiuse.

La forte perturbazione proveniente dalla Francia è bloccata dalla mezzanotte nei municipi Ponente e Medio Ponente. Per questo, ha sottolineato Sergio Gambino consigliere delegato alla Protezione civile, “abbiamo deciso di chiudere le scuole. Stiamo monitorando la situazione minuto per minuto in modo da poter prendere le decisioni tempestive”. Monitorati i rii e i torrenti del Ponente: “Per adesso – ha concluso Gambino -, nonostante siano carichi, sono sotto controllo e vengono costantemente monitorati, soprattutto il Leira”.

Pioggia rallenta treni, possibili cancellazioni

La forte ondata di maltempo sta procurando problemi anche alla circolazione dei treni. Secondo quanto riferito da Trenitalia, sulla Linea Genova – Ventimiglia ci sono forti rallentamenti tra Genova Voltri e Cogoleto per guasti agli impianti di circolazione dovuti all’allagamento dei binari. La circolazione ferroviaria avviene su un binario solo anziché due con ritardi fino a un’ora e mezza e possibili cancellazioni. Attivato un servizio bus integrativo tra Genova e Savona.

Chiusa uscita A10 Genova Pegli

Temporali forti, allagamenti e qualche danno nel ponente genovese a causa del forte temporale che sta stazionando nella zona di Pegli – Arenzano. L’uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico per allagamenti. Tra le 5 e le 6 del mattino di oggi, 15 ottobre, sono caduti oltre 90 millimetri di pioggia a Genova Pegli, 18.6 mm in meno di 45 minuti. 80 mm a Bolzaneto. Sia a Pegli che a Bolzaneto si registrano già allagamenti. Arpal segnala che i livelli dei torrenti sono in rapida crescita.

Fonte: ANSA