Scuole chiuse in provincia di Napoli per l’allerta meteo in Campania domani 3 novembre (foto ANSA)

Resteranno chiuse le scuole, domani 3 novembre, in molti comuni della provincia di Napoli, a seguito dell’allerta meteo arancione per il maltempo della Protezione civile campana in vigore dalle 8, per 24 ore. Niente lezioni a Pozzuoli, sulle isole di Ischia e Procida, in una lunga lista di centri dell’area vesuviana, da Torre del Greco a Torre Annunziata, da Portici a San Giorgio a Cremano. Il Comune di Napoli invece lascia aperte le scuole e dispone lo stop solo per i parchi e i cimiteri cittadini.

Scuole aperte a Napoli, chiusi i parchi e i cimiteri

Le scuole di Napoli resteranno aperte domani 3 novembre. Il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso invece che resteranno invece chiusi i cimiteri e i parchi cittadini. La decisione è stata presa dopo l’allerta meteo della Protezione Civile regionale.

Allerta meteo in Campania, scuole chiuse in molti comuni

Nella provincia di Napoli invece, altri comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole per il maltempo. Particolarmente a rischio chiusure le scuole dell’area vesuviana, anch’essa in zona arancione dell’allerta meteo. La chiusura delle scuole durerà solo per la giornata di domani, salvo ovviamente ulteriori proroghe dovute al prolungarsi dell’allerta meteo. Ma la decisione spetta sempre e solo ai comuni.