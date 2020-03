ROMA – Scuole e università chiuse da domani, giovedì 5 marzo, fino al 15 marzo. Scuole e università chiuse in tutta Italia e non più solo in Lombardia, Veneto, Emilia e Savona e Pesaro. E’ la scelta estrema del governo. E’ l’opzione obbligata messa sul tavolo del governo sia dai medici che dallo stesso maledetto coronavirus. E’ la decisione cui il contagio ha costretto il governo.

L’annuncio è stato dato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina poco dopo le 18. Conte ha aggiunto: “Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità”. Poi ha concluso: “Stiamo lavorando alacremente al decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) con le ultime misure. Lo voglio firmare questa sera – ha concluso – abbiamo gia’ una bozza pronta”.

La vice ministra dell’Economia Laura Castelli ha aggiunto: “Siamo consapevoli dell’impatto che una misura come la chiusura delle scuole potrà avere sui nuclei familiari e sul Paese, per questo ci stiamo muovendo con la massima celerità e determinazione a tutela dei lavoratori pubblici e privati. È in fase di definizione una norma che prevede la possibilità per uno dei genitori, in caso di chiusura delle scuole, di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni. Ne ho già parlato con il Ministro Gualtieri e gli altri Ministri competenti: faremo tutto quello che è necessario per venire incontro ai bisogni dei cittadini e delle famiglie e per ridurre al massimo i disagi”. (fonti ANSA – Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)