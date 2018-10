ROMA – Oggi, lunedì 29 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado nella città di Roma resteranno chiuse per gli studenti. Lo comunica il Campidoglio. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, che prevede forti venti, piogge intense e temporali, la sindaca Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione dell’attività educativa e scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, su tutto il territorio cittadino.

Gli istituti saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici. Il provvedimento si è reso necessario per prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale. Nel Lazio, anche il sindaco del comune di Marino, Carlo Colizza, ha disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio a causa dell’ondata di maltempo. Ed anche i sindaci di Bracciano, Cerveteri e Ladispoli hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, 29 ottobre.

Scuole chiuse in altre zone d’Italia per lunedì 29 ottobre a causa del maltempo

Veneto: Venezia e Vicenza e provincia anche martedì, a Belluno e Treviso solo lunedì; a Venezia previsti prolungamenti della presenza degli studenti in classe, visti gli orari dell’acqua alta;

Friuli-Venezia Giulia: a Pordenone e le zone di montagna della provincia (da Gemona in su per intenderci);

Liguria: in tutti i territori interessati dall’allerta rossa le scuole resteranno chiuse. Quindi saranno chiuse nella provincia di Genova e della Spezia, ma anche nella stragrande maggioranza dei comuni dell’Imperiese, compreso Imperia, Sanremo, Ventimiglia e Bordighera, dove l’allerta è arancione. Scuole chiuse anche nel Savonese il cui territorio è diviso tra allerta rossa e arancione. Gli unici Comuni con scuole aperte sono Spotorno e Albisola;

Toscana: in sei Comuni del Grossetano: Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, e Orbetello, e nel Livornese: Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci: