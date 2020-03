ROMA – Scuole chiuse da domani, giovedì 5 marzo. Scuole chiuse in tutta Italia e non più solo in Lombardia, Veneto, Emilia e Savona e Pesaro. E’ la scelta estrema del governo. E’ l’opzione obbligata messa sul tavolo del governo sia dai medici che dallo stesso maledetto coronavirus. E’ la decisione cui il contagio ha costretto il governo. Nonostante il ministro Azzolina dica che la decisione non sia ancora certa, quello che filtra è che la comunicazione ufficiale sia imminente.

La mappa del contagio e il grafico del contagio dicono agli epidemiologi che non si è fermato. Non si è fermato, finora, coronavirus in Italia. Finora no. Finora avanza e ingrossa. E’ certo che il contagio raggiungerà un picco e poi comincerà a declinare, ma che il picco di contagiati e ammalati sia stato raggiunto o sia vicino lo si può solo sperare. Quindi epidemiologia dice che è tempo di riaprire, casomai è tempo di chiudere ancora.

Una realtà che cozza e stride col sempre più diffuso “basta, non se ne può più” in cui l’opinione pubblica si rifugia in massa come scongiuro collettivo e che contraddice le speranze e gli ondeggiamenti del governo. Governo che non sa se davvero ha la forza e l’autorevolezza per ascoltare e agire secondo quanto consigliano i medici. Governo che cerca consultazione con parti interessate, cerca appoggi preventivi, cerca condivisione dove condivisione di scelte non può esserci per definizione.

Nessun tavolo per quanto allargato di “parti sociali” (famiglie, genitori, prof, studenti, datori di lavoro, economisti, sociologi…) potrà mai essere unanime sulla scelta di chiudere o no le scuole di tutta Italia di fatto fino a Pasqua. Nessun tavolo di cosiddette parti sociali, infatti lo stesso genitore è portatore di istanze tra loro inconciliabili: vuole la garanzia, il rischio zero sanitario per la prole , quindi scuole chiuse. Ma vuole anche e contemporaneamente poter lavorare e lasciare la prole a scuola. Il governo, questo governo dal manico molto verboso ma poco avvezzo ad assumersi reali responsabilità, deve decidere, decidere da solo e senza preventive coperture e marcature politiche e di consenso. Sulle emergenze sanitarie non si decide per via di sondaggi e umori , purtroppo però tutta la vita pubblica è costruita su sondaggi e umori. E Giuseppe Conte premier è situazione figlia del successo elettorale di M5S, il partito la cui carne e sangue e linfa culturale è l’umore della gente.

La natura e il manico del governo son quel che sono (la sostanza non cambierebbe con un Capitano chiacchiere e distintivo al timone) ma va deciso in queste ore se giudicare minore il rischio di qualche centinaio di morti e di un collasso sanitario (i posti in terapia intensiva di fronte a decine di migliaia di contagi) oppure di minore impatto il rischio economico sociale del chiudere tutte le scuole di fatto fino a Pasqua. E il governo ha scelto, suo malgrado ha scelto di chiudere le scuole,

Di fatto chiuderle forse fino a Pasqua perché la chiusura di tutte le scuole italiane a partire da lunedì 8 marzo arriva di sicuro a lunedì 15 marzo. Ma queeta data di riapertura è una data fatta solo di speranza. Gli epidemiologi dicono ci vogliano almeno due settimane di blocco. E quindi , come minimo, riapertura lunedì 22 marzo. Ma una terza settimana di chiusura andrebbe messa nel novero delle possibilità concrete, al Nord è appunto la terza settimana a scuole chiuse quella che va a cominciare. Lunedì 29 marzo riapertura con pausa per Pasqua fissata più o ,meno per il 7 aprile.

Ne verrebbe devastata la didattica dell’intero anno scolastico. Giustamente il Ministero assicura che l’anno scolastico sarà per tutti comunque valido. Ma valido non coincide con pienamente utile. Tutti promossi ma questo non cancella il danno, sottovalutato in genere, di mesi di mancata didattica e studio.

Ne verrebbe stravolta la vita delle famiglie: per due, tre settimane, forse un mese, figli che non vanno a scuola. E dove vanno se i genitori lavorano entrambi? Problema quasi irresolubile, al netto della soluzioni intra familiari, nonni, parenti…

Ma se e fino a quando ogni contagiato da coronavirus in Italia ne contagia a sua volta in media altri due, quasi tre, bisognerà trovare il coraggio e la forza di chiudere, anche e a partire dalle scuole. Attendendo con molta ansia il bollettino dei contagi fissato alle 18.00 di ogni sera…