CAGLIARI – Dopo la chiusura di tutte le scuole oggi a Cagliari a seguito dell’allerta rossa per il maltempo, domani venerdì 12 ottobre, resteranno chiusi soltanto gli istituti superiori. D’accordo con i sindaci dei Comuni della Città metropolitana (Quartu Sant’Elena, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta) il Comune di Cagliari ha deciso di prolungare la chiusura dei soli istituti tecnici, professionali e dei licei cagliaritani e della Città metropolitana per alleggerire la viabilità nelle strade in cui sono presenti mezzi di soccorso e operai al lavoro per ripristini e interventi in corso.

Per la città di Cagliari è confermata la chiusura dei parchi cittadini. I cimiteri saranno operativi solo per le tumulazioni e le cremazioni.