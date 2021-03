Riapertura Scuole Puglia, asili nido riaperti a Bari e Taranto: Emiliano 3 giorni dopo corregge sé stesso

Si cambia ancora sulla riapertura delle scuole in Puglia, asili nido riaperti sia in tutta la provincia di Bari sia in tutta la provincia di Taranto. Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha infatti firmato una nuova ordinanza che corregge la precedente di giorni fa, sempre emanata da Emiliano.

Scuole Puglia, la nuova ordinanza di Emiliano

La nuova ordinanza di Emiliano sulle scuole in Puglia in parte modifica il provvedimento di martedì scorso che disponeva la chiusura di tutte le scuole nelle province di Bari e Taranto. Con la nuova ordinanza, vengono riaperti solo i servizi educativi dell’infanzia, gli asili nido. Inoltre viene soppresso l’articolo in cui era garantita anche la “frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di personale sanitario. O di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”.

Non solo Puglia, le scuole chiuse in Italia

Scuole chiuse in zona rossa. Tutte le scuole di ogni ordine e grado. E’ questo l’incubo dei genitori, soprattutto i genitori dei più piccoli. Già, perché finora asili nido e scuole materne erano state risparmiate dalle chiusure, spesso anche in zona rossa. Il motivo è semplice: i bambini sono troppo piccoli per la Dad.

Ma c’è un problema logistico. Molti di quei genitori continuano a lavorare. Magari possono farlo da casa, magari sono in smart working. Ok, ma senza la possibilità di poter far venire una baby sitter a casa o di avere i nonni vicino, come si fa? Avete mai provato a lavorare con un bambino di 3, 4, 5 anni che riduce la casa a un campo di battaglia (e reclama attenzione)?

Oggi, venerdì 12 marzo, ci potrebbe essere un doppio fuoco incrociato. Da una parte la solita ordinanza del ministero della Salute sui colori delle Regioni. Che dovrebbe dare all’Italia una mappa quasi tutta in rosso. Dall’altra si attende a ore il nuovo Decreto (l’ormai famigerato Dpcm) che detta le regole fino a Pasquetta. E nel Decreto potrebbe esserci il cambio di rotta sulle scuole. Scuole chiuse in zona rossa, scuole di ogni ordine e grado. Quindi non solo le più piccole.

I genitori dei più grandi sono già abituati alla Dad. Anche chi è in zona gialla, ha fatto didattica a distanza ogni volta che c’è stato un contatto a scuola.