Scuole in Puglia, Emiliano prolunga Dad per superiori: per elementari e medie resta scelta delle famiglie (foto ANSA)

In Puglia prorogata l’attuale Dad al 100% nelle scuole superiori per almeno un’altra settimana, in modo da contenere ulteriormente la curva dei contagi. È quanto si legge nell’ultima ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, valida fino a sabato 23 gennaio.

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado si manterrà come sempre un sistema che consenta alle famiglie che non desiderano la didattica in presenza di ottenere la didattica digitale integrata senza essere obbligati alla presenza. Resta invariata l’attività didattica dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, che svolgerà in applicazione del Dpcm 14 gennaio 2021.

Da lunedì 18 gennaio, inoltre, tutte le scuole pugliesi dovranno comunicare alle autorità, ogni lunedì della settimana, il numero complessivo degli studenti e del personale scolastico positivi al Covid o in quarantena, oltre a tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza pandemica.

Emiliano: “La scuola non è un luogo sicuro”

“Voglio ringraziare il personale della scuola che ci sta dando una mano enorme nel tenere bassa la curva dei contagi. La scuola non è un posto sicuro, come non è un posto sicuro qualsiasi luogo dove si sta seduti per ore nella stessa stanza” ha detto Emiliano durante l’inaugurazione del nuovo ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari. “Gli insegnanti – ha proseguito – stanno facendo qualcosa di straordinario, perché stanno gestendo sia le lezioni in presenza sia quelle a distanza. Questo sacrificio ci sta permettendo di tenere la curva dei contagi molto bassa”. (fonte ANSA)