Mascherina al ristorante quando non si mangia? Le linee guida del Cts. Bassetti: “Ridicolo”

Se non si mangia si dovrà indossare la mascherina al ristorante? Scoppiano le polemiche.

Se non si mangia si dovrà indossare la mascherina al ristorante? Le linee guida del Cts

Con le riaperture dei ristoranti e bar al chiuso, dal 1 giugno in zona gialla, arrivano le nuove regole del Comitato tecnico scientifico per la ripresa delle attività economiche e sociali. Tra le raccomandazioni del Cts, vi è anche l’indicazione sull’uso della mascherina al ristorante che nelle ultime ore ha sollevato polemiche. “I clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo tranne nei momenti del bere e del mangiare”, si legge nelle linee guida del Cts alle Regioni.

Se non si mangia si dovrà indossare la mascherina al ristorante? Le polemiche

“Ma il Cts pensa davvero di riaprire i ristoranti al chiuso costringendo i clienti a mangiare abbassando e risollevando la mascherina per ogni singolo boccone? Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere!”, ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Twitter.

Anche tra gli esperti, la regola ha suscitato perplessità: “Sono rimasto francamente colpito dalla decisione del Cts di far indossare all’interno dei ristoranti, quando si è seduti al tavolo, la mascherina tranne nei momenti del bere e del mangiare. Saranno cene in maschera o forse, potremmo pensare a progettare delle mascherine con la fessura per il cibo e magari bere con la cannuccia? Tutto questo è ridicolo e pericoloso. Si tratta di una proposta imbarazzante senza alcun fondamento scientifico che genera solo paura e confusione”, è il commento di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Se questa proposta “sarà adottata, coprirà l’Italia di ridicolo rispetto al resto d’Europa e del mondo. Sarebbe un’altra brutta figura del Cts…solo l’ultima di una lunghissima serie – ha chiosato -. Ma perché in Italia troviamo sempre il modo solamente di complicare e mai di aiutare a capire e a semplificare?”.