Sea Watch, la capitana fa sbarcare i migranti: rischia fino a 10 anni di carcere

ROMA – La capitana della nave Sea Watch, Carola Rackete, è stata arrestata dopo aver attraccato con la nave al porto di Lampedusa senza aver atteso l’autorizzazione. Sarà processata per direttissima. La comandante è stata infatti arrestata in flagranza di reato per violazione dell’Articolo 1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra, che prevede una pena dai tre a 10 anni di reclusione. A Carola Rackete potrebbe essere contestato anche il tentato naufragio della motovedetta della Guardia di Finanza, speronata dalla nave durante la manovra di attracco.

“Comportamento criminale della comandante della Sea Watch, che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza. Ha fatto tutto questo con dei parlamentari a bordo tra cui l’ex ministro dei trasporti: incredibile”, dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Prima di attraccare, una motovedetta della Guardia di Finanza ha infatti tentato più volte di impedire l’ormeggio fino a quando si è dovuta sfilare per non rimanere incastrata fra la Sea Watch e la banchina. “Basta, dopo 16 giorni entriamo in porto“, ha scritto la ong su Twitter. La decisione “è stata presa dall’equipaggio” e non solo dalla capitana, ha precisato l’avvocato della Ong tedesca, Leonardo Marino, a Rai News 24.

Sul molo, oltre all’esultanza è andato in scena uno scontro tra opposte fazioni: da una parte i sostenitori della ong che applaudivano, dall’altra un gruppo di lampedusani tra cui l’ex vicesindaco Angela Maraventano, che ha urlato e inveito contro i volontari dell’organizzazione. “E’ una vergogna – ha urlato Maraventano rivolta verso la nave – Qui non si può venire a fare quello che si vuole, non venite nelle nostra isola se no succede il finimondo”. E poi, “fate scendere i profughi – ha aggiunto rivolgendosi alle forze dell’ordine – e arrestateli tutti”.