ROMA – La Sea Watch, la nave dell’ong tedesca che batte bandiera olandese e che ospita una quarantina di migranti, è ancora ferma davanti al porto di Lampedusa.

Nella tarda serata di ieri, quindi giovedì 27 giugno, due dei quarantadue migranti, una persona e un minore, sono stati fatti scendere dalla nave e trasferiti a terra per un’urgenza medica.

Questi sono gli ultimi aggiornamenti.

E mentre la nave della ong continua a stazionare davanti al porto, al suo fianco, quasi nell’indifferenza generale, continuano a passare barchini di fortuna con altri migranti. Barchini a cui è consentito arrivare a Lampedusa. L’ultimo questa mattina. A bordo 16 tunisini.

Mentre Salvini intanto continua a ripetere che farà entrare la nave in porto soltanto se l’equipaggio verrà arrestato, la Sea Watch sequestrata e i migranti ricollocati tra Germania e Olanda.

I migranti della Sea Watch, dice Salvini, sbarcheranno “solo mi verrà detto quanti e quando andranno ad Amsterdam, a Parigi, a Berlino.. ma sono come San Tommaso, stavolta me lo devono firmare, visto che troppe volte gli impegni presi non sono stati mantenuti”.

Sempre ieri a margine del G20, al termine di una incontro preliminare al summit fra i membri europei presenti a Osaka, Conte e Rutte si sono isolati per discutere della questione della nave battente bandiera olandese.

Fonte: Ansa.