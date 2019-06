ROMA – Passata la notte la Sea Watch, la nave della Ong tedesca con 42 migranti a bordo, è ancora ferma a un miglio dal porto di Lampedusa. Com’è la situazione?

La situazione è che l’imbarcazione, su cui ieri sono saliti i finanzieri per controllare i documenti della nave e i passaporti dell’equipaggio, è circondata da alcune motovedette della Guardia costiera.

“Le autorità italiane sono salite a bordo impedendoci di attraccare – ha detto la capitana – Hanno controllato la nave ed i passaporti dell’equipaggio e ora attendono istruzioni dai loro superiori. Io spero veramente che facciano scendere presto i migranti soccorsi”.

Nella notte l’autorizzazione non è arrivata, anzi la mossa della giovane comandante della nave ha fatto infuriare il ministro Salvini che ha detto: “”Da cittadino italiano mi chiedo se qualcuno sarà arrestato, perchè è come se si fosse forzato un posto di blocco” per poi minacciare l’Europa” e poi ha minacciato l’Europa: “Se continuerà a dimostrare disinteresse e abbandono verso l’Italia non vorrei dover ricorrere a non identificare più nessun immigrato che arriva, non inserendo i dettagli anagrafici nella banca dati europea, in modo tale che chiunque sia libero di andare dove vuole. A mali estremi, estremi rimedi”.

Cosa succederà oggi? Che fine faranno i migranti? Al momento nessuno ancora lo sa. Salvini tuona e minaccia ma al momento la situazione resta surreale con la nave della Ong che resta bloccata a un miglio dalla costa mentre a fianco continuano a sbarcare altri migranti su barchini di fortuna.

La capitana tedesca alla guida della nave, oltre alla multa fino a 50mila euro, rischierebbe come ipotesi di reato le accuse di rifiuto di obbedienza a nave da guerra, per il quale la pena massima è di due anni, e resistenza o violenza contro nave da guerra per il quale il codice della navigazione prevede fino a 10 anni. E le potrebbe venir contestato anche il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per il cui sono previsti dai 5 ai 15 anni.

Fonte: Agi, Ansa.