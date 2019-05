ROMA – La nave Sea Watch 3 non attraccherà a Lampedusa. La Guardia di Finanza è salita a bordo per metterla sotto sequestro e far scendere i 47 migranti a bordo attraverso le motovedette.

Le autorità italiane avevano consentito lo sbarco a terra di solo 18 persone, i bimbi che erano presentti a bordo con le loro famiglie più una donna ustionata. Il Viminale non aveva autorizzato fino ad ora la possibilità che gli altri 47 migranti a bordo potessero scendere.

I militari sono però saliti a bordo dell’imbarcazione nel tardo pomeriggio per procedere al sequestro della nave e alla denuncia dell’equipaggio all’autorità giudiziaria.

Il Viminale non sembra aver gradito l’iniziativa e attraverso una nota conferma il fatto che si tratterebbe di “una nave fuorilegge”: la “magistratura faccia come crede, ma il ministero continua e continuerà a negare lo sbarco”.

La Sea Watch appartiene ad una Ong tedesca: dopo aver soccorso 65 migranti il 15 maggio scorso a 30 miglia dalle coste libiche ha stazionato davanti Lampedusa ed è stata sorvegliata per tutto il tempo da due motovedette della Gdf e della capitaneria.

Fonti del Viminale hanno riferito che il ministro Matteo Salvini si aspetta ora “provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise su presunti scafisti presenti a bordo”. “La difesa dei confini deve essere una decisione della politica, espressione della volontà popolare, o di magistrati e Ong straniere?”, domandano ironicamente le stesse fonti.

La vicenda della Sea Watch “conferma una volta di più l’urgenza di approvare il decreto sicurezza bis già nel consiglio dei ministri di domani, per rafforzare gli strumenti del governo per combattere i trafficanti di uomini e chi fa affari con loro” ha fatto sapere il ministro Salvini.

Sea Watch 3, le dichiarazioni del capitano della nave

Per i migranti a bordo della Sea Watch 3 “auspichiamo una soluzione con autorizzazione” allo sbarco “e immediata ricollocazione su scala europea, entro la fine della giornata”. Ad averlo scritto su Twitter prima della decisione dell’azione della Guardia di Finanza, era stata la portavoce italiana della Ong Giorgia Linardi. Nello stesso tweet, la Linardi ringraziaava le chiese protestanti per aver offerto la disponibilità ad accogliere i migranti.

E anche il comandante della nave, Arturo Centore, era tornato a chiedere lo sbarco immediato dei 47 a bordo.: “Stanotte dormirò con i naufraghi, per terra, se mi verrà impedito di procedere allo sbarco entro sera. Non è una provocazione – ha detto ai volontari della Ong – ma un atto di solidarietà: non mi capacito di come vengano trattati, sono esseri umani, come me”.

Fonte: Ansa, Corriere della Sera