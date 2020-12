Sebastian Fortini è morto a soli 17 anni. Era una giovane promessa del motocross. E proprio la sua grande passione lo ha tradito. Sebastian è morto mentre si allenava a Traona, provincia di Sondrio.

Si stava allenando su una pista che costeggia il fiume Adda. E, tragedia nella tragedia, suo padre ha assistito alla morte del figlio in diretta. Perché era suo padre e anche il suo allenatore. E anche il triste testimone di questo evento doloroso.

Sebastian Fortini morto a 17 anni mentre si allenava a motocross

Sebastian Fortini gareggiava per il Jrt Mx Team di Calco (Lecco) ed era uno dei più quotati piloti lombardi per la categoria. Si è schiantato, per cause ora al vaglio dei carabinieri di Traona, contro una pianta e l’impatto ne ha determinato il decesso.

Le parole del padre di Sebastian Fortini

Il Giorno riporta le parole di Max, il padre di Sebastian Fortini. “Il mio bambino mi è morto fra le braccia. Ero a 5 metri da lui, quando è successo l’incidente durante l’allenamento. Una tragedia immane. È stato tremendo l’impatto che ha avuto con il petto contro una pianta. Sono subito corso da lui: “Papà chiama l’ambulanza“, mi ha detto. Gli ho sfilato il casco, praticato la respirazione bocca a bocca. Tutti inutili anche i tentativi dei soccorritori, medici e paramedici giunti in fretta con le ambulanze e che ringrazio. Ha avuto un’emorragia interna che non gli ha lasciato scampo. L’unica consolazione che ho è che ha perso la vita facendo ciò che più amava fare, il motocross…”. (Fonti: Ansa e Il Giorno).