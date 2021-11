Sebastiano Bianchi, scomparso il cestista del Legnano Basket Knights. La macchina trovata a Villa Taranto

Sebastiano Bianchi, cestista del Legnano Basket Knights, è scomparso.

Di Bianchi, 29 anni, si sono perse le tracce da questa mattina. La sua auto, come raccontano le cronache locali, è stata trovata aperta nella zona di Villa Taranto sulle sponde del Lago Maggiore.

Le notizie, al momento, sono ancora frammentarie.

In mattinata si era diffusa anche la voce di un possibile ritrovamento del cadavere del cestista. Voce per ora non confermata dalle forze dell’ordine.