Seconde case a Pasqua, ci si può andare? In teoria sì. In pratica… dipende dalla Regione (foto d’archivio Ansa)

Si può andare nelle seconde case a Pasqua? In teoria sì. Da metà gennaio è possibile raggiungere le seconde case anche in un’altra Regione o Provincia autonoma, anche se in zona rossa o arancione. Per farlo basta avere un contratto di proprietà o di affitto anteriore al 15 gennaio 2021.

Il problema è che ora molti presidente di Regioni, spaventati dall’andamento della pandemia, stanno vietando questa possibilità.

Seconde case a Pasqua, ci si può andare? Il caso Sardegna

Per esempio in Sardegna, l’unica Regione “bianca” in Italia, ha vietato l’ingresso ai non residenti per raggiungere le seconde case. L’ordinanza sarà valida fino al 6 aprile prossimo.

Seconde case a Pasqua, ci si può andare? Valle d’Aosta e Bolzano

Non sarà possibile raggiungere le seconde case anche in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano. Ma resta da capire se le ordinanze nei prossimi giorni verranno impugnate davanti alla Corte Costituzionale.

In Sicilia il governatore Musumeci ha confermato per chi arriva tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore precedenti o test rapido. Per chi non vuole sottoporsi al tampone è obbligatoria la quarantena.

Seconde case a Pasqua, ci si può andare? Il caso Campania

E in Campania? In Campania la situazione forse più anomala.