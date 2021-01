Seconde case, cosa dice il nuovo Dpcm: si può andare anche se sono fuori dalla Regione

In attesa che Palazzo Chigi chiarisca in modo inequivocabile la questione, c’è un giallo seconde case nel nuovo Dpcm in vigore da oggi 16 gennaio. Nel comma 4 degli articoli che vietano gli spostamenti nelle regioni è sparita la limitazione ad andare verso le seconde case che si trovano nelle regioni dove non si risiede.

Nel nuovo Dpcm si dice soltanto che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione” senza, sottolinea il Corriere della Sera, l’esclusione relativa alle seconde case.

Perché si può andare nelle seconde case

Il Corriere della Sera cita fonti di Palazzo Chigi che confermano che “per ‘abitazione si intende dunque anche una seconda dimora, anche in affitto’, che si trovi in una regione in fascia gialla, arancione o rossa. L’unico limite riguarda il fatto che potrà spostarsi soltanto il nucleo familiare”.

Il nuovo Dpcm “non consente di raggiungere le seconde case fuori della propria regione se non per emergenze”. E’ quanto spiegano gli operatori del 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal ministero della Salute per rispondere alle domande dei cittadini sul Covid.

Se il testo della norma dice che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”, secondo il 1500 “sono escluse le seconde case”. “E’ questa la direttiva specifica che abbiamo ricevuto dopo la firma del Dpcm. Ci sono maggiori restrizioni rispetto a prima”, viene chiarito.