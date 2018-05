Secondigliano (Napoli), l'incubo di una 26enne: "Papà mi ha picchiato. Poi ha preso il martello..."

NAPOLI – Picchiata dal padre per anni. Sonia, nome di fantasia, ora ha trovato il coraggio di denunciarlo.

“Mi ammazzerà, mi uccide se lo denuncio – il racconto terribile della ragazza al Corriere del Mezzogiorno – Mi picchia a casa e anche in strada, potrebbe venire a prendermi al lavoro anche una di queste mattine. Sono dieci anni che è così violento con me”.

Una delle scorse notti, racconta la ragazza, l’ennesima aggressione a calci e pugni, in cui non è riuscita a difendersi: il padre, un 52enne ex fabbro, l’ha pestata davanti a moglie e altri due figli. Poi avrebbe tirato fuori un martello e le avrebbe urlato “Ti ammazzo”.