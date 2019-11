ROMA – E’ scattato l’obbligo per i seggiolini anti-abbandono per i bambini con meno di quattro anni. Ma, visto che i dispositivi sono quasi introvabili sul mercato, il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha annunciato che ci sarà una proroga per le multe: una sorta di moratoria per i genitori che non sono in regola (e come potrebbero, visto che i dispositivi non si trovano in numero sufficiente alla richiesta). Inoltre i costi dei nuovi dispositivi per le automobili sono alti e ancora non sono scattati gli incentivi.

1,8 mln di bambini, 250mila seggiolini disponibili

L’Aci ricorda che il provvedimento riguarderà 1,8 milioni di bambini: sul mercato da qui a Natale saranno disponibili alla vendita solo 250mila seggiolini.Per questo dalle associazioni dei consumatori alle organizzazioni che si occupano di famiglia, si chiede di rinviare la parte della legge che prevede le multe.

La ministra De Micheli: “Posticipiamo le sanzioni”

La ministra Paola De Micheli assicura che è pronta ad intervenire per posticipare l’applicazione delle sanzioni. Per De Micheli è “sacrosanta e di civiltà” la legge sull’obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono. La ministra spiega anche che sarà presto possibile ottenere il rimborso di 30 euro per la spesa sostenuta.

“Trovo vergognoso – aggiunge – strumentalizzare la vita dei nostri figli a fini politici. Questa legge dovrebbe costituire soltanto una conquista per tutti e non un motivo di polemica”. Poi ha rassicurato: “C’è la disponibilità del governo e dell’intera maggioranza a intervenire per posticipare l’applicazione delle sanzioni”.

Pd chiede rinvio di 4 mesi per le multe sui seggiolini

Anche M5s e Pd avevano annunciato, separatamente, la presentazione di un emendamento al decreto fiscale per far slittare l’applicazione delle multe. Per il Pd bisognerebbe prevedere un rinvio di 4 mesi.

A chiedere di “congelare” le sanzioni è stato il Forum Famiglie, l’associazione vicina alla Cei che si occupa di famiglia. Uno stop “almeno fino a quando non saranno emanate disposizioni chiare sull’erogazione del contributo statale per chi dovrà acquistare gli adattatori o i nuovi seggiolini. Confidiamo, inoltre, nell’impegno del Governo a informare in modo adeguato le famiglie, mettendole in condizione di provvedere ed evitare le sanzioni”, ha detto la vicepresidente Emma Ciccarelli.

Lega: “Governo di incapaci, ennesimo caos”

Ad attaccare il governo sull’entrata in vigore del provvedimento era stata in Parlamento la Lega: “E’ vergognoso che questo governo di incapaci sia riuscito a creare l’ennesimo caos anche su un tema delicato come quello dei dispositivi antiabbandono per i bambini in auto”, hanno sottolineato alcuni deputati.

Dura anche la posizione di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia: “Peccato che finora non ci sia stata alcuna campagna informativa, il decreto fiscale ha previsto finalmente un contributo per l’acquisto ma non si sa come accedervi, le aziende produttrici in buona parte non sono pronte con il quantitativo necessario, i negozi che ne hanno non li vendono perché non hanno certezze sulla loro conformità. È l’ennesimo pasticcio”. (fonte Ansa)