ROMA – Si paga per andare a parlare con i professori dei tuoi figli. Più precisamente, si devono pagare tre euro per evitare la fila durante i tradizionali colloqui con i docenti: succede in una scuola (media e elementare) pubblica di Selargius, in provincia di Cagliari. All’istituto comprensivo Su Planu è stato infatti introdotto un ticket “eliminacode”, iniziativa di cui i dirigenti della scuola vanno fieri.

Prima sperimentale, oggi a regime, la novità si chiama “Colloqui facili” e consente una prenotazione online al modico prezzo di tre euro per andare a sentire dalla viva voce del prof come si comporta tuo figlio a scuola, che rendimento ha. Senza però perdere minuti preziosi (ma a Selargius sembra si attendano ore prima di poter accedere all’incontro). Un po’ come succede per gli imbarchi prioritari in aeroporto con le compagnie low-cost. E infatti i genitori protestano: se c’è un disservizio, lamentano, è colpa della scuola, perché dobbiamo pagare di tasca nostra?

A Su Planu non la vedono così, tutt’altro: “È soltanto una cifra simbolica, che servirà a ricompensare il lavoro della società che abbiamo incaricato di svolgere questo servizio – dichiara a La Stampa il vice dirigente dell’istituto , Tore Serra – I genitori ogni anno si lamentano perché prima di incontrare i docenti sono costretti ad attendere ore e ore davanti alla porta e per questo abbiamo pensato di potenziare il servizio che già lo scorso anno aveva avuto grande successo. Ci sembra una bella idea: meglio pagare 3 euro che stare in fila ad attendere il proprio turno il giorno dei colloqui”.