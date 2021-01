Selena Jennifer Castillo, ragazza di 16 anni, è fuggita da casa sua, a Reggello (Firenze), unendosi a una ragazza conosciuta su TikTok. “L’altra ragazza si spaccia per influencer e ha plagiato nostra figlia”, dicono i genitori che si son rivolti ai carabinieri ma anche ai social per chiedere auto nel ritrovarla.

All’inizio la 16enne ha lasciato un bigliettino alla madre, spiegando che non stava bene a casa e che sarebbe andata dal padre. Ma dal genitore non si è mai presentata e da quel momento non si è fatta più sentire. Dopo averla cercata, i familiari si sono rivolti ai carabinieri, e anche a Chi l’ha Visto, denunciando la scomparsa.

Selena Jennifer Castillo ha contattato i suoi amici

Selena Jennifer non ha portato con sé né il cellulare né i documenti. Dalle prime ricerche è emerso che la giovane si è allontanata con un’altra ragazza poco più grande conosciuta su TikTok e con la quale sarebbe in viaggio per l’Italia. “Non sono scomparsa sto bene” avrebbe scritto la ragazza agli amici in un messaggio sui social.

Da diversi video pubblicati sempre online, Selena Jennifer Castillo ha fatto sapere di essersi spostata tra Venezia, Bologna e Milano, in compagnia di amici.

La famiglia: “È stata plagiata da una influencer”

La madre è convinta che la figlia si sia lasciata “plagiare” dall’altra ragazza e che possa ritrovarsi a fare cose che non dovrebbe. “Abbiamo paura che la sua amica l’abbia plagiata e magari l’abbia coinvolta in qualcosa di molto brutto ben più grande della sua età e maturità” ha spiegato il padre a Repubblica.

“Era già scappata di casa, ma solo per qualche ora e non si era mai allontanata da Firenze, ora l’ha portata in giro, in alberghi e ristoranti di lusso, le ha fatto fare la bella vita forse con la promessa di diventare ricca o chissà che altro” ha aggiunto l’uomo. La ragazza avrebbe anche chiamato il padre chiedendogli di non essere cercata.