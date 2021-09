Selvazzano (Padova), perde il controllo della moto e batte contro un palo: morto calciatore 17enne

Un ragazzo di 17 anni, Filippo Alberto Contin, è morto nella notte all’ospedale di Padova dopo aver sbattuto contro un palo con una moto.

La prima ricostruzione

Tutto è avvenuto intorno all’una di venerdì, 3 settembre in via Don Bosco, a Selvazzano. Il ragazzo, alla guida di una moto che gli era stata prestata da un amico, ha perso il controllo della moto e ha poi urtato contro un palo. Soccorso immediatamente dai sanitari del 118 il diciassettenne all’inizio non sembrava grave ma è poi morto in ospedale a causa, almeno queste sono le prime informazioni, di alcune lesioni interne.

Fillippo Alberto Contin era residente nel quartiere Cave di Padova, giocava a calcio negli juniores dell’Usma Caselle.

Il cordoglio della sua squadra

“Ci ritroviamo ancora una volta uniti nel lutto che ha colpito la nostra famiglia sportiva. Filippo Contin, giovane calciatore della nostra squadra Juniores, ci ha improvvisamente lasciati la notte scorsa, a soli 17 anni, per una banale caduta in moto. Residente alle Cave, giocava all’USMA da 2 anni. Siamo vicini ai suoi familiari e ai suoi compagni di squadra, che lo amavano moltissimo, per il suo carattere istrione che spesso faceva anche “dannare” gli allenatori, ma che sapeva riempire della sua presenza ogni allenamento e ogni partita. In segno di lutto e di solidarietà con i giovani compagni, la nostra Prima Squadra giocherà in Coppa, domenica, con il lutto al braccio, e indossando la divisa della squadra Juniores. #NoisiamoUSMA