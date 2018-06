PADOVA – E’ stato un ultimo giorno di scuola con una insegnante aggredita quello alla scuola media Tommaso Albinoni di Caselle di Selvazzano, in provincia di Padova. La madre di un alunno, in disaccordo con il brutto voto dato al figlio, si è scagliata contro l’insegnante, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e con uno spintone che l’ha fatta cadere a terra. La prof, ferita al labbro, è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L’aggressione è avvenuta all’uscita di scuola. L’insegnante di inglese aveva dato un 4 al ragazzino; un voto mal digerito dalla madre dell’alunno, che si è presentata davanti all’istituto scolastico. Dopo le urla, la donna è passata ai fatti, spingendo la professoressa, una sinora di sessanta anni, e facendola cadere a terra. Nella caduta la donna si è ferita al labbro, così ha chiamato i carabinieri, riservandosi di sporgere denuncia, poi si è recata al pronto soccorso di Padova.

La notizia è riportata da Andrea Pistore sul Corriere del Veneto:

