ANCONA – Blitz della polizia ieri mattina, lunedì 7 maggio, nel canneto di Cesano a Senigallia, nelle Marche, dove sono stati fermati quattro uomini.

Dopo i residenti, che avevano scritto al sindaco nei giorni scorsi, un nuovo esposto al problema arriva dagli esercenti. Da anni è presente un’attività di prostituzione nel canneto, di giovani uomini, soprattutto extracomunitari, rivolti ad una clientela over 65. Fenomeno emerso per stessa ammissione delle vittime che, in più circostanze, si sono rivolte alla polizia o ai vigili essendo stati derubati. Altri si incontrano senza pagare.

Nei siti dedicati, riporta il Corriere Adriatico, viene indicato come ingresso la spiaggetta dei nudisti dove inizia il canneto. Il viavai per molto tempo è avvenuto solo sulla strada di fronte al condominio delle Piramidi. Negli ultimi tempi però la gente ha iniziato a darsi appuntamento entrando dal parcheggio del centro commerciale di Cesano, dove ci sono varie attività.